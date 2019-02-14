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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12550

В Сумах ДТП на Троицкой: пострадала девушка

Сегодня, 22 февраля, около 9.00, в Сумах на улице Троицкой произошло ДТП.

Не смогли разъехаться Lanos и Mitsubishi, пишет СТС.

По предварительным данным, в аварии пострадала девушка, которая получила травму головы. Ей вызвали «скорую». На месте происшествия работает патрульная полиция.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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