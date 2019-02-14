В Сумах ДТП на Троицкой: пострадала девушка

Не смогли разъехаться Lanos и Mitsubishi, пишет СТС.
По предварительным данным, в аварии пострадала девушка, которая получила травму головы. Ей вызвали «скорую». На месте происшествия работает патрульная полиция.
Сегодня, 21 февраля, около 10:30 на перекрестке улиц Харьковская - Ахтырская произошла ДТП....
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Сегодня, 20 февраля, в очередной раз боллард, установленный в переулке Терезова, был поврежден автомобилем....
Патрульные разыскали водителя транспортного средства, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия....
14 февраля, в период времени с 20.00 до 20.30 на улице Вячеслава Чорновола, возле дома 44, произошло ДТП с участием...