В Глухове полиция изъяла боевую гранату и патроны к автомату Ручную оборонительную гранату Ф-1 с запалом и 14 патронов к автомату изъяли работники полиции у жителя Глухова.

Правоохранителями была получена оперативная информация о том, что 39-летний мужчина может хранить запрещенные предметы. С целью проверки полицейские пришли к нему с постановлением суда на проведение обыска. В присутствии понятых, в старом кресле в гараже, полицейские обнаружили тайник, где действительно находилась боевая граната с запалом и автоматные патроны калибра 5,45 мм. В случае срабатывания такой гранаты, которую в народе называют «лимонкой», радиус действия ее обломков достигает 200 метров.

Владелец боеприпасов пояснил полицейским, что нашел их на свалке и решил оставить себе. Его показания будут проверены во время досудебного расследования.

Запрещенные предметы изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить до 7 лет лишения свободы.