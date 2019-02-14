На Сумщине пенсионерка трижды обокрала супермаркет

О краже из супермаркета в полицию сообщила управляющая магазина. Она рассказала правоохранителям, что во время просмотра записей с видеокамер, заметила одну из посетительниц, которая в течение дня несколько раз наведывалась в супермаркет и похищала конфеты, колбасу, сыр и курятину.
«Правоохранители установили его личность. Это 60-летняя жительница Глухова. Ранее она никогда не привлекалась к уголовной ответственности, - комментирует Алексей Борковец, вр.и.о. начальника Глуховского отдела полиции. - В содеянном женщина созналась. Свой поступок объяснила тем, что не хватает средств для приобретения продовольствия, так и решилась на кражу».
Действия женщины квалифицировали, как «кража» и открыли отношении нее уголовное производство.
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