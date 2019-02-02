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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:563

В Сумах соревновались студенты-волейболисты

ХVI областная Универсиада среди с высших учебных заведений III-IV аккредитации продолжается.

19-21 февраля в спортзале СумГУ прошли соревнования ХVI областная Универсиада по волейболу среди мужчин.

Третье почетное место заняла команда Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко. Второе завоевали студенты Глуховского национального педагогического университета им. А. Довженко. Чемпионами области стали студенты Сумского государственного университета.

Спорт Волейбол
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