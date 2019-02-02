В Сумах соревновались студенты-волейболисты

19-21 февраля в спортзале СумГУ прошли соревнования ХVI областная Универсиада по волейболу среди мужчин.
Третье почетное место заняла команда Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко. Второе завоевали студенты Глуховского национального педагогического университета им. А. Довженко. Чемпионами области стали студенты Сумского государственного университета.
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