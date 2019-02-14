На Сумщине спасатели гасили три пожара Пожарные ликвидировали 3 пожара, вызванные нарушениями при пользовании обогревательными приборами.

21 февраля в 11:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома в с. Сухая Грунь Липоводолинского района. На тушение направили отделение 17-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра. Поскольку возгорание обнаружили вовремя, его удалось быстро его укротить. В 12:06 спасатели пожар локализовали, а в 12:15 - ликвидирован. Огонь лишь успел повредить газовый котел, дверь и внутреннюю отделку стен на площади до 2 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.

Уже в 21:58 отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части выехало в с. Шаповаловка Конотопского района, где загорелся жилой дом. На тушение также привлекли местную пожарную команду с с. Великий Самбор. Поскольку здание было деревянное, пламя очень быстро охватило значительную площадь дома. В 22:26 совместными усилиями пожарным удалось остановить дальнейшее распространение огня. В 00:00 возгорание полностью ликвидировали.

Другой пожар произошел уже 22 февраля в с. Сад Сумского района. В 7:00 информация о нем поступила к спасателям. Своевременное обнаружение очага возгорания в двухэтажном жилом доме позволило дежурному караулу 1-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра быстро с ним справиться. В 7:21 его локализовали, а 7:30 - ликвидировали.

В обоих последних случаях, по предварительным выводам специалистов, допустимой причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Всего на тушение этих трех возгораний было привлечено 20 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.

Для предупреждения пожаров, обогревая дома позаботьтесь чтобы это тепло было безопасным. Соблюдайте правила пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.