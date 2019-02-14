Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25235

На Сумщине спасатели гасили три пожара

Пожарные ликвидировали 3 пожара, вызванные нарушениями при пользовании обогревательными приборами.

21 февраля в 11:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома в с. Сухая Грунь Липоводолинского района. На тушение направили отделение 17-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра. Поскольку возгорание обнаружили вовремя, его удалось быстро его укротить. В 12:06 спасатели пожар локализовали, а в 12:15 - ликвидирован. Огонь лишь успел повредить газовый котел, дверь и внутреннюю отделку стен на площади до 2 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.

Уже в 21:58 отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части выехало в с. Шаповаловка Конотопского района, где загорелся жилой дом. На тушение также привлекли местную пожарную команду с с. Великий Самбор. Поскольку здание было деревянное, пламя очень быстро охватило значительную площадь дома. В 22:26 совместными усилиями пожарным удалось остановить дальнейшее распространение огня. В 00:00 возгорание полностью ликвидировали.

Другой пожар произошел уже 22 февраля в с. Сад Сумского района. В 7:00 информация о нем поступила к спасателям. Своевременное обнаружение очага возгорания в двухэтажном жилом доме позволило дежурному караулу 1-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра быстро с ним справиться. В 7:21 его локализовали, а 7:30 - ликвидировали.

В обоих последних случаях, по предварительным выводам специалистов, допустимой причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Всего на тушение этих трех возгораний было привлечено 20 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.

Для предупреждения пожаров, обогревая дома позаботьтесь чтобы это тепло было безопасным. Соблюдайте правила пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар

По тематике

20.02.2019 12:13

В Конотопе спасатели предотвратили масштабный пожар

19 февраля в 11:17 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 2 хозяев по ул....

В Конотопе сгорел шиномонтаж
20.02.2019 11:51

В Конотопе сгорел шиномонтаж

19 февраля в Конотопе по ул. Воронцова произошел пожар на шиномонтаже, расположенном во дворе универмага....

В Степановке горела зерносушилка
19.02.2019 13:24

В Степановке горела зерносушилка

18 февраля в 22:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании зерносушилки по ул. Промышленная в пгт Степановка...

19.02.2019 10:34

Ночью спасатели тушили три пожара

На Сумщине за минувшие сутки пожарные трижды ликвидировали пожары в жилых домах....

Сумчанин спас ребенка: подробности пожара в общежитии от спасателей
19.02.2019 10:21

Сумчанин спас ребенка: подробности пожара в общежитии от спасателей

18 февраля в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии на ул. Герасима Кондратьева....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.