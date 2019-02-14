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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:45299

В Сумах грузовик столкнулся с маршруткой: пострадали четверо пассажиров

ДТП произошло сегодня, 22 февраля, в 9.34 на ул. Тополянская.

Сумипост

По данным управления патрульной полиции в Сумской области, предварительно, водитель грузовика «Мерседес» 1960 г.р. не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил столкновение с маршруткой № 11, пишет sumy.today.

По информации пресс-секретаря патрульной полиции Олега Сологуба, в медучреждения за помощью обратились 4 пассажира маршрутки. По его словам, водителей обоих транспортных средств доставили в наркодиспансер для освидетельствования на состояние опьянения, но предварительно, признаков такого у них не обнаружено.

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