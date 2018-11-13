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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17251

Налітай, суперпризи! Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі

Відділ молоді та спорту Сумської міськради пропонує сумчанам взяти участь у літературному конкурсі.

Для цього треба написати есе на тему «Шевченко і сучасність», опублікувати його на особистій Facebook-сторінці із хештегами #Шевченкоісучасність #відділмолодітаспорту.

Далі учасники конкурсу мають в коментарях під цим постом написати «Беру участь» та вподобати сторінку відділу молоді та спорту у соціальній мережі.

Опублікувати есе потрібно до 5 березня, а переможців конкурсу визначать за два дні – до 7 березня.

Автори найкращих робіт отримають подарунки. За I місце – блокнот-щоденник, ручку, чашку;II місце – блокнот-щоденник і ручку; III місце – чашку, пише сайт мерії.

Общество Конкурс Тарас Шевченко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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