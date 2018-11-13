Налітай, суперпризи! Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі

Для цього треба написати есе на тему «Шевченко і сучасність», опублікувати його на особистій Facebook-сторінці із хештегами #Шевченкоісучасність #відділмолодітаспорту.
Далі учасники конкурсу мають в коментарях під цим постом написати «Беру участь» та вподобати сторінку відділу молоді та спорту у соціальній мережі.
Опублікувати есе потрібно до 5 березня, а переможців конкурсу визначать за два дні – до 7 березня.
Автори найкращих робіт отримають подарунки. За I місце – блокнот-щоденник, ручку, чашку;II місце – блокнот-щоденник і ручку; III місце – чашку, пише сайт мерії.
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