В Сумах началась незаконная застройка на прокурорской земле: городские власти ничего не видят После недельного затишья, связанного, вероятно, с проверкой государственной архитектурно-строительной инспекцией, работы на ул. Интернационалистов возобновились.

Об этом сигнализирует бывший главный архитектор области Олег Павленко, выложив сегодняшнее фото в Фейсбуке.

«12 микрорайон. Началась активная фаза строительства. Инспекция ГАСК нарушений нe видит. Власть и дeпутаты также. А жители видят...», - прокомментировал он.

Напомним: подготовительные работы начались на участке, выделенном горсоветом прокуратуре в ноябре прошлого года, начались пару недель назад.

На обращение нынешнего главного архитектора области Олега Кривцова городское управление ГАСИ ответило, что разрешения на начало подготовительных работ на этом участке нет, а вот что касается самих подготовительных работ, то проверка их не выявила. Однако сообщается, что между горинспекцией по благоустройству и ООО «Топаз» (кстати, ремонтирует МЦ «Романтика» - Ред.) заключен договор о поддержании данной территории в надлежащем санитарно-техническом состоянии.