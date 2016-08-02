В Сумах началась незаконная застройка на прокурорской земле: городские власти ничего не видят

Об этом сигнализирует бывший главный архитектор области Олег Павленко, выложив сегодняшнее фото в Фейсбуке.
«12 микрорайон. Началась активная фаза строительства. Инспекция ГАСК нарушений нe видит. Власть и дeпутаты также. А жители видят...», - прокомментировал он.
Напомним: подготовительные работы начались на участке, выделенном горсоветом прокуратуре в ноябре прошлого года, начались пару недель назад.
На обращение нынешнего главного архитектора области Олега Кривцова городское управление ГАСИ ответило, что разрешения на начало подготовительных работ на этом участке нет, а вот что касается самих подготовительных работ, то проверка их не выявила. Однако сообщается, что между горинспекцией по благоустройству и ООО «Топаз» (кстати, ремонтирует МЦ «Романтика» - Ред.) заключен договор о поддержании данной территории в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
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