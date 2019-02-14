На публичных торгах реализована большая часть имущества «Свемы»

Об этом Шостка.INFO сообщили в администрации предприятия.
Процесс реализации имущества ОАО «АК «Свема» контролирует Фонд госимущества.
Известное некогда предприятие находится в стадии ликвидации. Его имущество продается, включая здания, которых около 300. Подавляющее большинство из них уже давно пребывает в аварийном состоянии, поэтому реализованные на публичных торгах здания сейчас сносят.
Освободившиеся площади «Свемы» будут использованы для создания различных производств. В частности, инвесторы планируют построить здесь солнечную электростанцию.
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