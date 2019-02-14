На публичных торгах реализована большая часть имущества «Свемы» 85 % движимого и недвижимого имущества «Свемы», находящейся в государственной собственности, продано на публичных торгах.

Об этом Шостка.INFO сообщили в администрации предприятия.

Процесс реализации имущества ОАО «АК «Свема» контролирует Фонд госимущества.

Известное некогда предприятие находится в стадии ликвидации. Его имущество продается, включая здания, которых около 300. Подавляющее большинство из них уже давно пребывает в аварийном состоянии, поэтому реализованные на публичных торгах здания сейчас сносят.

Освободившиеся площади «Свемы» будут использованы для создания различных производств. В частности, инвесторы планируют построить здесь солнечную электростанцию.