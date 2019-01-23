В январе жители Сумщины получили 312 млн грн субсидий

В январе государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 183 тыс. домохозяйств на общую сумму 312 млн грн.
Непосредственно в январе 2019 года субсидии назначены почти 18 тыс. семей, что в 5,7 раза больше, чем в январе 2018 года. Средний размер субсидии составил 620 грн.
Кроме того, в январе 2019 года населением Сумщины получено 563 тыс. грн субсидий наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Средний размер наличной субсидии на одно домохозяйство составил 2229 грн.
В Сумах домохозяйствам, которые обращались к комиссии, созданной исполнительным комитетом по вопросам назначения субсидий в течение октября-декабря 2018 года, назначили...
Проблемы, которые возникли при разделении ПАО «Сумоблэнерго» на поставщика и распределителя электроэнергии, обсуждали сегодня, 11 февраля, на аппаратном совещании в...
Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета напоминает о том, что семьям, которые в прошлом году получали субсидию на приобретение сжиженного...
В течение нескольких месяцев осужденная обманула жителей одного из сел Сумского района на 20 тыс. гривен....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о предоставлении субсидий населению Сумской области в 2018 году....