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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25243

В январе жители Сумщины получили 312 млн грн субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о предоставлении субсидий населению Сумской области в январе 2019 года.

В январе государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 183 тыс. домохозяйств на общую сумму 312 млн грн.

Непосредственно в январе 2019 года субсидии назначены почти 18 тыс. семей, что в 5,7 раза больше, чем в январе 2018 года. Средний размер субсидии составил 620 грн.

Кроме того, в январе 2019 года населением Сумщины получено 563 тыс. грн субсидий наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Средний размер наличной субсидии на одно домохозяйство составил 2229 грн.

Общество Субсидии

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