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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10230

В Сумах снова говорили о задолженности на Сумском НПО

Руководству ПАО «Сумское НПО» необходимо принять исчерпывающие меры по погашению задолженности по выплате заработной платы на предприятии.

Такое решение было принято на заседании областной временной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате с участием главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко.

По словам Николая Клочко, вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы является одним из самых болезненных социальных вопросов в области. И что больше всего беспокоит - это существование длительной задолженности перед работниками ПАО «СНПО», ведь некоторые работники добиваются ее выплаты только в судебном порядке.

В то же время, сумма перечисленных жилищных субсидий, льгот и компенсаций из государственного бюджета предприятию за октябрь-декабрь 2018 года и январь 2019 года составила 12,5 млн гривен, но руководство ПАО «СНПО» не осуществило погашение задолженности по выплате заработной платы. Тогда как согласно действующему законодательству предусмотрено, что оплата труда работников предприятия осуществляется в первоочередном порядке, поскольку своевременность и объемы выплаты работникам заработанного не могут быть поставлены в зависимость от осуществления других платежей и их очередности.

Соответственно на заседании комиссии встал вопрос: куда делись деньги? Но, к сожалению, представители предприятия-должника говорили только о высоком уровне убыточности предприятия, а также о том, что они не уполномочены предоставлять информацию, которую считают коммерческой тайной.

По словам замглавы облгосадминистрации Ивана Боршоша, городская и областная власти неоднократно направляли письма главе правления ПАО «Сумское НПО» относительно рассмотрения обращения работников Котельной северного промузла, а также письма к Генеральному прокурору Украины, прокурору Сумской области, начальнику Главного управления Национальной полиции в Сумской области, начальнику Управления Службы безопасности Украины в Сумской области о ситуации по невыплате заработной платы работникам ПАО «Сумское НПО», в том числе Котельной северного промузла.

По результатам заседания областной временной комиссии было решено рекомендовать генеральному директору ПАО «Сумское НПО» Алексею Цимбалу принять исчерпывающие меры для погашения задолженности по выплате заработной платы на предприятии и погашения задолженности по уплате единого социального взноса и других платежей в бюджет Пенсионного фонда Украины.

Экономика Задолженность по зарплате СМНПО

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