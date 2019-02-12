Кто лидирует на Сумщине по децентрализации

Во время отчета по итогам работы в 2018 году глава облгосадминистрации Николай Клочко на заседании сессии областного совета, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что успехи Сумщины во внедрении реформы децентрализации - это совместная работа областной власти, Сумского центра развития местного самоуправления, Офиса реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины и представителей громад на местах.
По словам Николая Клочко, в общем рейтинге областей по формированию способных громад, который подан в Мониторинге процесса децентрализации, по состоянию на 10 февраля Сумская область заняла 7-ое место. Также наш регион второй в Украине по показателю «Покрытие территории перспективными планами» и восьмой по количеству городов областного значения, где состоялось присоединение населенных пунктов.
«Среди лидеров в области по охвату площади района объединенными территориальными громадами я хочу назвать Ахтырский район (86%), Недригайловский (83%), Путивльский (82%), Краснопольский (73%) и Белопольский районы (70%), - отметил чиновник. - Я благодарю за работу в этом направлении и депутатов областного совета, которые приобщались к работе по созданию громад».
Аутсайдером, по его словам, пока остается Лебединский район, где до сих пор не создано ни одной громады.
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