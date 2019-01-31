Глава Сумской ОГА отчитался перед депутатами облсовета о работе в 2018 году

Отвечая на вопросы депутатов, Николай Клочко рассказал о том, что в прошлом году на Сумщине было отремонтировано 86,2 километра автомобильных дорог, из которых 64 км - дороги государственного значения.
«Наша задача - за пять лет соединить качественными дорогами все районные центры области», - говорил о перспективе ремонта дорожной отрасли Николай Клочко.
Он рассказал об успехах области во внедрении реформы децентрализации, использовании средств ГФРР, о поддержке малого и среднего предпринимательства и т.п.
Заслушав отчет главы области, депутаты своими голосами приняли его.
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