Глава Сумской ОГА отчитался перед депутатами облсовета о работе в 2018 году Депутаты областного совета во время заседания сессии приняли отчет главы облгосадминистрации о выполнении Программы экономического и социального развития области, областного бюджета и делегированных областным советом полномочий в 2018 году.

Отвечая на вопросы депутатов, Николай Клочко рассказал о том, что в прошлом году на Сумщине было отремонтировано 86,2 километра автомобильных дорог, из которых 64 км - дороги государственного значения.

«Наша задача - за пять лет соединить качественными дорогами все районные центры области», - говорил о перспективе ремонта дорожной отрасли Николай Клочко.

Он рассказал об успехах области во внедрении реформы децентрализации, использовании средств ГФРР, о поддержке малого и среднего предпринимательства и т.п.

Заслушав отчет главы области, депутаты своими голосами приняли его.