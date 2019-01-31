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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42183

Глава Сумской ОГА отчитался перед депутатами облсовета о работе в 2018 году

Депутаты областного совета во время заседания сессии приняли отчет главы облгосадминистрации о выполнении Программы экономического и социального развития области, областного бюджета и делегированных областным советом полномочий в 2018 году.

Отвечая на вопросы депутатов, Николай Клочко рассказал о том, что в прошлом году на Сумщине было отремонтировано 86,2 километра автомобильных дорог, из которых 64 км - дороги государственного значения.

«Наша задача - за пять лет соединить качественными дорогами все районные центры области», - говорил о перспективе ремонта дорожной отрасли Николай Клочко.

Он рассказал об успехах области во внедрении реформы децентрализации, использовании средств ГФРР, о поддержке малого и среднего предпринимательства и т.п.

Заслушав отчет главы области, депутаты своими голосами приняли его.

Политика Николай Клочко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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