Как сумские копы задерживали БППшников (видео)

«Видео, на которых сотрудники полиции задерживают двух человек «с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин». Были основания для применения спецсредств, а именно наручников, в которых человек провел длительное время? Задержанный говорит - это флобер, который стреляет солью, забирай)», - прокомментировала Наталья Науменко.
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