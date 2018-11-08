Как сумские копы задерживали БППшников (видео) Пресс-секретарь прокуратуры Сумской обнародовала видео со вчерашнего задержания сотрудников штаба БПП.

«Видео, на которых сотрудники полиции задерживают двух человек «с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин». Были основания для применения спецсредств, а именно наручников, в которых человек провел длительное время? Задержанный говорит - это флобер, который стреляет солью, забирай)», - прокомментировала Наталья Науменко.