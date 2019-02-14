Начальник полиции Сумщины рассказал свою версию задержания БППшников (видео)

Напомним, что вчера прокуратурой Сумской области было открыто уголовное производство за нарушение работниками полиции г. Сумы законодательства в части превышения властных полномочий, якобы препятствования ими законной деятельности политических партий и заведомо незаконное задержание.
Сегодня Николай Лушпиенко по этому поводу провел брифинг, на котором озвучил свое видение того, что произошло и применяемые полицией меры для объективного выяснения хода событий.
Он еще раз акцентировал внимание, что полиция Сумщины была, есть, и будет оставаться вне политики. Поэтому любые нарушения избирательного законодательства будут подвергаться беспристрастной и принципиальной оценке исключительно в рамках правового поля, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Глава МВД заявил, что требует от полиции четких действий в рамках закона...
Пресс-секретарь прокуратуры Сумской обнародовала видео со вчерашнего задержания сотрудников штаба БПП....
Сегодня прокуратурой Сумской области в отношении работников полиции города Сумы было открыто уголовное производство за нарушение законодательства в части превышения...
Сегодня, 21 февраля, на линию «102» от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме по пр....
Сегодня, 20 февраля, в Заречном райсуде Сум состоялось судебное заседание по делу патрульной, которая издевалась над нетрезвым мужчиной....