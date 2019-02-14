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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:471

Начальник полиции Сумщины рассказал свою версию задержания БППшников (видео)

Руководитель ГУНП Сумской области провел брифинг по поводу открытия уголовного производства в отношении сотрудников полиции.

Напомним, что вчера прокуратурой Сумской области было открыто уголовное производство за нарушение работниками полиции г. Сумы законодательства в части превышения властных полномочий, якобы препятствования ими законной деятельности политических партий и заведомо незаконное задержание.

Сегодня Николай Лушпиенко по этому поводу провел брифинг, на котором озвучил свое видение того, что произошло и применяемые полицией меры для объективного выяснения хода событий.

Он еще раз акцентировал внимание, что полиция Сумщины была, есть, и будет оставаться вне политики. Поэтому любые нарушения избирательного законодательства будут подвергаться беспристрастной и принципиальной оценке исключительно в рамках правового поля, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право БПП Задержание Николай Лушпиенко Превышение полномочий
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