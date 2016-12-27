Депутат райсовета раскритиковала главу Сумской РГА Сегодня, 22 февраля, прошла сессия Сумского райсовета.

О своих впечатлениях о заседании на своей странице в Фейсбуке написала депутат Сумского горсовета, журналистка Анна Валевская.

«25-та сесія Сумської районної ради сьомого скликання урочисто і багатостраждально відбулася.

Депутати заслухали звіт голови районної державної адміністрацїі. В результаті проведеного заходу, було з'ясовано, що савецкій союз нікуди не подівся. Він живе і здрастує. У голові голови...

Але є і позитив, у тому, що очільник РДА не надто (я підбирала толерантні слова) розбирається в тому, що відбувається в країні.

Сьогодні ми перетворили районну лікарню в комунальне некомерційне підприємство, що дозволить районці включитися в реформу на другому етапі і відійти від вертикальної і тотальної фінансової залежності від району.

Геннадій Володимирович просто ще не зрозумів, що випливає з рук. Так було і з районною газетою. Він коли оговтався, що вона вже реформована і більше прямо йому не підпорядковується, скрикнув десь так як Ірина Луценко в Раді. Та й постановив: хай там гройсмани і порошенки свої реформи роблять. А мені тут треба тримати все в своїх руках. Шоб парядок був! А не оце їхнє права і свободи, понавидумують же.

Та й створив свою газетку, яку благополучно фінансує за державні кошти, використовуючи адмінресурс в грубій формі. Настоятєльно і безальтернативно, по-батьківськи, рекомендував головам ОТГ виділити гроші на допомогу нужденним. Допомогу виписати газетами. Сказали прикладати до хворих місць портрети голови РДА, ОДА і президента регулярно! До того ж змусив усіх бюджетників під страхом звільнення виписати свій агітаційний листок.

Зробив сюрприз Петру Олексійовичу, так сказать, перед виборами. Мовляв, батя, я стараюсь!

І дуже шкода, що цей менеджер, прости Господи, нівелює абсолютно все, що робить і президент, і уряд (а вони таки роблять Як би ми не вийо). Бо люди в селах сприймають саме цього феодала з імперськими замашками як владу. І все. А наші ж люди не люблять, коли їх нагинають, ну от не люблять і все. Можуть і виду не подати, але таку образу затаїти, що й за Зеленського проголосувати.

От вам і підступна кадрова політика, Петре Олексійовичу. Бачили очі...

І ще одна геніальна цитата від пана Дорошенка: "Я прийшов з бізнесу. І мої статки не можна порівнювати зі статками звичайних українців".

Попросіть бізнес, хай забере цього надзвичайного українця назад! Нам, простим людям, то дуже велика честь.

Ну і, звичайно, увесь свій арсенал він буде використовувати на виборах. Для чого і тримають.

І тут у мене, як казав екс-мер Мінаєв, колізія: підпис здесь і підпис здесь! Бо однією рукою Президент підписав зміни до Конституції, які засвідчують наші євроінтеграційні прагнення і цінності, а іншою - призначив нам людину, дії якої їм прямо суперечать.

Зараз Порошенка підтримує притомна частина українців. Бо якісної альтернативи немає. Але момент дуже цікавий, бо цю підтримку можна легко втратити, якщо система не покаже здатність до саморегуляції і самоочищення.

Бо далі буде тільки більше. Більша корона, більше безголових голів і ротердамів...», - написала А.Валевская.