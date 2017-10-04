Сумская полиция нагрянула к нардепу Медунице

По словам начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, основанием для визита к нардепу стал рапорт сотрудника полиции, написанный по результатам мониторинга сети интернет, о возможном подкупе избирателей во время встречи нардепа с сумчанами, пишет sumy.today.
Как прокомментировал сам нардеп, ни о каком подкупе полицейские его не спрашивали. Поинтересовались только, встречался ли он с сумчанами, кто еще был на той встрече, оплачивали ли его помощники аренду зала. Интересно, что, по словам О. Медуницы, во время его встречи полицейские присутствовали в зале.
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