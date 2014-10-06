Глава Сумского райсуда прошел в Верховный

Напомним: Общественный совет доброчестности сделал вывод о недоброчестности г-на Дашутина, пишет sumy.today.
По информации депутат Сумского горсовета Максима Галицкого, 4 июля глава Сумского районного суда Игорь Дашутин был оштрафован патрульными на 250...
На антикоррупционном форуме в Сумах обнародовали видео предпринимателя Виталия Болдина....
Сегодня, 5 февраля, в Заречном рай суде г. Сумы рассматривали самоотвод судьи Евгения Янголя в, которому передали дело Владимира Войтенко...
Кто и как разблокировал кабинет председателя Сумского райсуда Игоря Дашутина...
Сегодня, 6 октября, в Сумском районном суде проходит второе заседание по иску Василия Щербака о восстановлении его в должности начальника... 1