Глава Сумского райсуда прошел в Верховный Сегодня, 22 февраля, на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины обнародовали информацию о поддержке решения Комиссии о подтверждении способности Игоря Дашутина осуществлять правосудие в должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Напомним: Общественный совет доброчестности сделал вывод о недоброчестности г-на Дашутина, пишет sumy.today.