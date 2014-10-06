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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33164

Глава Сумского райсуда прошел в Верховный

Сегодня, 22 февраля, на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины обнародовали информацию о поддержке решения Комиссии о подтверждении способности Игоря Дашутина осуществлять правосудие в должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Напомним: Общественный совет доброчестности сделал вывод о недоброчестности г-на Дашутина, пишет sumy.today.

Право Игорь Дашутин

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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