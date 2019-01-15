В Сумах разбили очередную евроостановку

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Михаил Курочкин.
«На Харківській розфігачили зупинку. Ну як можна жити з такими людьми? Запроваджую новий термін для їх ідентифікації, сучасний сумські #бидлопейці», - написал сумчанин.
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