В Сумах Барановка осталась без воды

Из-за порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Барановская, 103 сегодня, 23 февраля, в 9:10 прекращено водоснабжение урочища Барановка.
После завершения работ по устранению аварии подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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