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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42290

В Сумах Барановка осталась без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на Барановке.

Из-за порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Барановская, 103 сегодня, 23 февраля, в 9:10 прекращено водоснабжение урочища Барановка.

После завершения работ по устранению аварии подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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