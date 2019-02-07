В Сумах Барановка осталась без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на Барановке.

Из-за порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Барановская, 103 сегодня, 23 февраля, в 9:10 прекращено водоснабжение урочища Барановка. После завершения работ по устранению аварии подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.