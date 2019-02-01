Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51171

Президент ПФК «Сумы» заявил о снятии клуба с Первой лиги

Президент ПФК «Сумы» Сергей Ващенко в Instagram сообщил, что клуб снимается с Первой лиги.

Функционер опубликовал изображение с соответствующим текстом, однако подробностей не назвал, пишет SportArena.

Ранее Ващенко заявлял, что ПФЛ может заставить его снять клуб с участия в турнире из-за исключения из Первой лиги харьковской «Кобры», где он занимал руководящую должность.

В феврале ФФУ сообщила об открытии производства в отношении Ващенко.

В октябре сообщалось, что участие «Сум» в Первой лиге находится под вопросом из-за сложностей с финансированием. А в ноябре клубу грозило снятие после того, как Генпрокуратура предоставила доказательства нечестной игры команды.

В начале 2019 года информировалось, что сумчане остались без футболистов и сотрудников. Через месяц пост президента «Сум» занял Ващенко.

Первый матч во второй части сезона Сумы должны были сыграть против «Агробизнеса» 23 марта. После 17 матчей сумчане занимали 11-е место в Первой лиге, имея в активе 15 очков.

Спорт ПФК «Сумы» Сергей Ващенко Футбол

По тематике

ПФК «Сумы» возглавил мошенник со стажем
05.02.2019 16:43

ПФК «Сумы» возглавил мошенник со стажем

УБОПовец, СБУшник, помощник прокурора, судья Верховного суда Украины - это не перечень сотрудников правоохранительных органов, а роли, которые «играл» новый...

У ПФК «Сумы» появились новые президент и главный тренер
03.02.2019 18:20

У ПФК «Сумы» появились новые президент и главный тренер

Экс-президент харьковской «Кобры» стал президентом ПФК «Сумы»....

01.02.2019 17:29

Тростянецкая «Академия спорта» получит 11 тыс. евро от немецкого фонда

30 января в Доме футбола ФФУ в рамках проекта «11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов» состоялось очередное заседание...

01.02.2019 12:35

Экс-директор «Сум»: «Есть риск, что клуб не выйдет на вторую часть чемпионата»

Бывший директор «Сум» Анатолий Бойко рассказал о ситуации в клубе, пишет Football news....

01.02.2019 11:06

КДК в феврале рассмотрит дело «Сум» о договорных матчах

В феврале будут рассматривать дело «Сум» об участии в договорных матчах, сообщает «Футбол 1/2»....

Новости

В Сумах объявили подозрение заммэра и директору департамента за смерть младенца в лифте
Вчера 09:37
Сообщено о подозрении сумскому полицейскому, который отдал незаконный приказ о задержании двух человек
Сегодня 16:06
Президент ПФК «Сумы» заявил о снятии клуба с Первой лиги
Сегодня 15:51
В Сумах Барановка осталась без воды
Сегодня 10:42
В Сумах разбили очередную евроостановку
Сегодня 10:32
Кто лидирует на Сумщине по децентрализации
Вчера 17:51
Глава Сумского районного суда может попасть в Верховный
Вчера 17:33
Сумская полиция нагрянула к нардепу Медунице
Вчера 17:23
Депутат райсовета раскритиковала главу Сумской РГА
Вчера 17:12
Начальник полиции Сумщины рассказал свою версию задержания БППшников (видео)
Вчера 16:47
В Сумах снова говорили о задолженности на Сумском НПО
Вчера 16:10
Аваков отреагировал на обвинения полицейских в незаконном задержании в Сумах
Вчера 15:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.