Президент ПФК «Сумы» заявил о снятии клуба с Первой лиги Президент ПФК «Сумы» Сергей Ващенко в Instagram сообщил, что клуб снимается с Первой лиги.

Функционер опубликовал изображение с соответствующим текстом, однако подробностей не назвал, пишет SportArena.

Ранее Ващенко заявлял, что ПФЛ может заставить его снять клуб с участия в турнире из-за исключения из Первой лиги харьковской «Кобры», где он занимал руководящую должность.

В феврале ФФУ сообщила об открытии производства в отношении Ващенко.

В октябре сообщалось, что участие «Сум» в Первой лиге находится под вопросом из-за сложностей с финансированием. А в ноябре клубу грозило снятие после того, как Генпрокуратура предоставила доказательства нечестной игры команды.

В начале 2019 года информировалось, что сумчане остались без футболистов и сотрудников. Через месяц пост президента «Сум» занял Ващенко.

Первый матч во второй части сезона Сумы должны были сыграть против «Агробизнеса» 23 марта. После 17 матчей сумчане занимали 11-е место в Первой лиге, имея в активе 15 очков.