Президент ПФК «Сумы» заявил о снятии клуба с Первой лиги

Функционер опубликовал изображение с соответствующим текстом, однако подробностей не назвал, пишет SportArena.
Ранее Ващенко заявлял, что ПФЛ может заставить его снять клуб с участия в турнире из-за исключения из Первой лиги харьковской «Кобры», где он занимал руководящую должность.
В феврале ФФУ сообщила об открытии производства в отношении Ващенко.
В октябре сообщалось, что участие «Сум» в Первой лиге находится под вопросом из-за сложностей с финансированием. А в ноябре клубу грозило снятие после того, как Генпрокуратура предоставила доказательства нечестной игры команды.
В начале 2019 года информировалось, что сумчане остались без футболистов и сотрудников. Через месяц пост президента «Сум» занял Ващенко.
Первый матч во второй части сезона Сумы должны были сыграть против «Агробизнеса» 23 марта. После 17 матчей сумчане занимали 11-е место в Первой лиге, имея в активе 15 очков.
УБОПовец, СБУшник, помощник прокурора, судья Верховного суда Украины - это не перечень сотрудников правоохранительных органов, а роли, которые «играл» новый...
Экс-президент харьковской «Кобры» стал президентом ПФК «Сумы»....
30 января в Доме футбола ФФУ в рамках проекта «11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов» состоялось очередное заседание...
Бывший директор «Сум» Анатолий Бойко рассказал о ситуации в клубе, пишет Football news....
В феврале будут рассматривать дело «Сум» об участии в договорных матчах, сообщает «Футбол 1/2»....