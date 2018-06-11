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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сообщено о подозрении сумскому полицейскому, который отдал незаконный приказ о задержании двух человек

Прокуратура Сумской области согласовала составленное следователями СБУ в Сумской области сообщение о подозрении в отношении начальника сектора Сумского ОП ГУ НП в Сумской области, который отдал заведомо незаконный приказ.

Досудебным расследованием установлено, что 21 февраля 2019 года в 11 час. 38 мин. на линию «102» поступило сообщение о возможном подкупе избирателей в помещении по пр. Курский, 127. По указанному адресу прибыл участковый полицейский, который впоследствии вызвал следственно-оперативную группу Сумского ОП, в состав которой входило четыре человека, в том числе и эксперт. Кроме того, по указанному адресу прибыли еще два экипажа патрульной полиции УПП в Сумской области. То есть, всего на месте происшествия находилось девять сотрудников полиции.

Правоохранители, выясняя обстоятельства возможного правонарушения, установили личности двух присутствующих в помещении. В то же время каких-либо признаков совершения уголовного или административного правонарушения работниками полиции на месте происшествия не обнаружено и не зафиксировано. Несмотря на отсутствие каких-либо законных оснований, начальник сектора Сумского ОП, который входил в состав следственно-оперативной группы, отдал незаконный приказ о применении к двум упомянутым лицам, находящимся в помещении, физической силы, их задержании и доставке в отдел полиции. Во время доставки работниками патрульной полиции на одного из них были одеты наручники.

Во время поверхностного осмотра у одного из мужчин в сумке был обнаружен предмет, похожий на оружие. Однако мужчина объяснил, что это «флобер», на который не требуется разрешение и который можно свободно купить в любом магазине. Задержанный предложил полицейским забрать его и осмотреть, чтобы убедиться в этом. Несмотря на этот факт и присутствие на месте происшествия эксперта, на мужчину надели наручники, застегнув в положении «руки за спину», в которых задержанный находился более 50 мин., и отвезли в отдел полиции. За это время правоохранители не выяснили, что это за «опасный» предмет, не составили в отношении задержанных никаких процессуальных документов в соответствии с требованиями УПК Украины или КУоАП. В общем задержанные незаконно удерживались в помещении отдела полиции более 3 часов, а именно с 13.39 до 16.48.

Сегодня, 23 февраля 2019 года, начальнику сектора Сумского ОП ГУ НП в Сумской области, который отдал незаконный приказ о задержании и доставке в отдел полиции двух человек, вручено извещение о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 365 (умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, сопровождавшихся насилием и применением специальных средств) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Незаконное задержание Подозрение
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