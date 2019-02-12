В Сумах полиция проверяет очередное сообщение о возможном подкупе избирателей В дежурную часть Сумского горотдела полиции от внештатного журналиста областной газеты поступило сообщение о том, что в помещении торгового центра по проспекту Лушпы происходит возможный подкуп избирателей.

«Прибывшие по указанному адресу, в коридоре указанного центра увидели около 30 граждан, - комментирует ситуацию начальник Сумского горотдела полиции Павел Карабута. - Они в порядке очереди по одному заходили в кабинет, где находились еще два человека. Последние сначала объяснили, что проводят соцопросы, а затем письменно отказались от каких-либо объяснений».

Чтобы дать правовую оценку происходящего, работники полиции проводят соответствующую проверку.

Правоохранители уверяют, что и в дальнейшем будут немедленно проверять каждое сообщение граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства, и в случае их подтверждения, несмотря на любое давление, - реагировать согласно требованиям Закона, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.