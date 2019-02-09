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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40209

Сумские баскетболисты обыграли мариупольских

Сегодня, 23 февраля, БК «СумДУ» играл в Мариуполе с местным одноименным клубом.

Игра 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в Высшей лиге прошла с преимуществом гостей, которые с первой четверти начали наращивать преимущество, позволив хозяева сократить счет во второй половине встречи. В итоге 73:81 (15-28, 16-18, 19-18, 23-17)  в пользу сумчан. Это их 11-ая победа в 29 играх. Сумчане по-прежнему занимают 5-ое место в турнирной таблице группы й высшей лиги.

Лучшими на площадке среди наших были: Игорь Стародуб – 22 очка + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата, Витали Игнатченко – 21 очко, Игорь Юркевичус – 15 очков, Григорий Алтухов – 11 очков.

Завтра пройдет повторная игра.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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