Сумские баскетболисты обыграли мариупольских

Игра 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в Высшей лиге прошла с преимуществом гостей, которые с первой четверти начали наращивать преимущество, позволив хозяева сократить счет во второй половине встречи. В итоге 73:81 (15-28, 16-18, 19-18, 23-17) в пользу сумчан. Это их 11-ая победа в 29 играх. Сумчане по-прежнему занимают 5-ое место в турнирной таблице группы й высшей лиги.
Лучшими на площадке среди наших были: Игорь Стародуб – 22 очка + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата, Витали Игнатченко – 21 очко, Игорь Юркевичус – 15 очков, Григорий Алтухов – 11 очков.
Завтра пройдет повторная игра.
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