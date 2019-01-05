Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:17260

Стали известны финалисты первой лиги чемпионата Сумщины по хоккею

Сегодня, 23 февраля, на площадке стадиона «Авангард» в Сумах сыграли матчи 1/2 финала чемпионата области по хоккею среди команд первой лиги.

Первую путевку в финал разыграли ХК «Коровинцы» и «Сумские Бобры». Победу со счетом 3:0 праздновали сумчане. Во втором полуфинале встретились «Ахтырка-Нефтегаз» и ХК «Ромны». Роменчане победили лучшую команду регулярного чемпионата со счетом 2:0.

В очередных матчах хоккейной «вышки» победы праздновали ХК «Конотоп» и ХК «Шостка». Конотопчане со счетом 8:1 победили ХК «Кролевец», а шосткинцы со счетом 5:2 взяли верх над белопольским «Лидером».

Лидирует в турнирной таблице высшей лиги хоккейного чемпионата ХК «Дружба» (8 игр, 23 очка). На втором месте идет хоккейный клуб «Сумы» (9 игр, 17 очков). «Шостка» (8 игр, 14 очков) обошла «Лидера» (8 игр, 12 очков). Вне зоны плей-офф идут ХК «Конотоп» (8 игр, 6 очков) и ХК «Кролевец» (9 игр, 3 очка).

В воскресенье в матче за третье место первой лиги в 8:00 встретятся ХК «Коровинцы» и «Ахтырка-Нефтегаз». В 12.00 в финале сыграют «Сумские Бобры» и ХК «Ромны». Между этими играми, в 10.00 сыграют лидеры высшей лиги ХК «Сумы» и ХК «Дружба».

Спорт Хоккей

По тематике

В Конотопе провели турнир по хоккею c мячом
13.02.2019 09:13

В Конотопе провели турнир по хоккею c мячом

9 февраля в Конотопе для детей был проведен турнир по дворовому хоккею....

На Сумщине продолжается хоккейный чемпионат области
21.01.2019 17:58

На Сумщине продолжается хоккейный чемпионат области

19-20 января прошли игры 5-го тура чемпионата области по хоккею....

Чемпионат Сумщины по хоккею: 4-й тур
14.01.2019 10:32

Чемпионат Сумщины по хоккею: 4-й тур

13 января были сыграны матчи четвертого тура областного чемпионата по хоккею....

Чемпионат Сумщины по хоккею: второй тур
06.01.2019 18:53

Чемпионат Сумщины по хоккею: второй тур

6 января были сыграны матчи второго тура чемпионата области по хоккею....

Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею
05.01.2019 15:45

Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

Сегодня, 5 января, стартовал чемпионат области по хоккею....

Новости

В Сумах объявили подозрение заммэра и директору департамента за смерть младенца в лифте
Вчера 09:37
В Сумах во время хоккейного матча у игрока случился инфаркт
Сегодня 21:33
Стали известны финалисты первой лиги чемпионата Сумщины по хоккею
Сегодня 21:17
Сумские баскетболисты обыграли мариупольских
Сегодня 16:40
В Сумах полиция проверяет очередное сообщение о возможном подкупе избирателей
Сегодня 16:13
Сообщено о подозрении сумскому полицейскому, который отдал незаконный приказ о задержании двух человек
Сегодня 16:06
Президент ПФК «Сумы» заявил о снятии клуба с Первой лиги
Сегодня 15:51
В Сумах Барановка осталась без воды
Сегодня 10:42
В Сумах разбили очередную евроостановку
Сегодня 10:32
Кто лидирует на Сумщине по децентрализации
Вчера 17:51
Глава Сумского районного суда может попасть в Верховный
Вчера 17:33
Сумская полиция нагрянула к нардепу Медунице
Вчера 17:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.