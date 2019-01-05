Стали известны финалисты первой лиги чемпионата Сумщины по хоккею Сегодня, 23 февраля, на площадке стадиона «Авангард» в Сумах сыграли матчи 1/2 финала чемпионата области по хоккею среди команд первой лиги.

Первую путевку в финал разыграли ХК «Коровинцы» и «Сумские Бобры». Победу со счетом 3:0 праздновали сумчане. Во втором полуфинале встретились «Ахтырка-Нефтегаз» и ХК «Ромны». Роменчане победили лучшую команду регулярного чемпионата со счетом 2:0.

В очередных матчах хоккейной «вышки» победы праздновали ХК «Конотоп» и ХК «Шостка». Конотопчане со счетом 8:1 победили ХК «Кролевец», а шосткинцы со счетом 5:2 взяли верх над белопольским «Лидером».

Лидирует в турнирной таблице высшей лиги хоккейного чемпионата ХК «Дружба» (8 игр, 23 очка). На втором месте идет хоккейный клуб «Сумы» (9 игр, 17 очков). «Шостка» (8 игр, 14 очков) обошла «Лидера» (8 игр, 12 очков). Вне зоны плей-офф идут ХК «Конотоп» (8 игр, 6 очков) и ХК «Кролевец» (9 игр, 3 очка).

В воскресенье в матче за третье место первой лиги в 8:00 встретятся ХК «Коровинцы» и «Ахтырка-Нефтегаз». В 12.00 в финале сыграют «Сумские Бобры» и ХК «Ромны». Между этими играми, в 10.00 сыграют лидеры высшей лиги ХК «Сумы» и ХК «Дружба».