В Сумах во время хоккейного матча у игрока случился инфаркт Сегодня, 23 февраля, на стадионе «Авангард» проходили полуфинальные матчи чемпионата области по хоккею в первой лиге.

Во время игры между сумскими «Бобрами» и ХК «Коровинцы», которые всухую выиграли сумчане 3:0, игрок «бобров» Александр Калиниченко получил инфаркт. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил президент Федерации хоккея Сум Александр Шерстюк.

«Большая просьба помочь игроку команды ХК «Бобры», который получил инфаркт во время игры, Калиниченко Александру. Калиниченко Александр Григорьевич, приват банк 4149 6293 9748 4742. Всем огромное спасибо», - написал он.