Сумские копы задержали буйных наркоманов Патрульные обнаружили у сумчанина два пакетика с вероятно наркотическим веществом.

Во время патрулирования улицы Троицкой, внимание стражей порядка привлекли двое мужчин, которые нарушали общественный порядок.

Увидев экипаж патрульных, они засуетились и ускорили шаг. Остановив мужчин и проверив их по имеющимся полицейским базам, инспекторы установили, что один из них неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических веществ.

Во время проведения поверхностной проверки у данного 33-летнего сумчанина патрульные обнаружили полиэтиленовый пакетик с белым порошкообразным веществом неизвестного происхождения и бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

На место сотрудники управления вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.