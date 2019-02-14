Сумские копы задержали буйных наркоманов

Во время патрулирования улицы Троицкой, внимание стражей порядка привлекли двое мужчин, которые нарушали общественный порядок.
Увидев экипаж патрульных, они засуетились и ускорили шаг. Остановив мужчин и проверив их по имеющимся полицейским базам, инспекторы установили, что один из них неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических веществ.
Во время проведения поверхностной проверки у данного 33-летнего сумчанина патрульные обнаружили полиэтиленовый пакетик с белым порошкообразным веществом неизвестного происхождения и бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.
На место сотрудники управления вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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