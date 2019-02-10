Мариупольцы взяли реванш у сумчан Сегодня, 24 февраля, прошла повторная игра 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

БК «Мариуполь» принимал БК «СумДУ». В отличии от вчерашней игры, теперь с первых минут инициативу захватили хозяева, которые не упустили ее до последних минут 77:66 (32:24, 14:13, 15:15, 16:14). Лушими в составе сумчан были: Игорь Юркевичус – 23 очка, Григорий Алтухов – 12 очков + 8 подборов + 5 передач + 4 перехвата, Игорь Кривич – 12 очков + 8 подборов + 3 перехвата…

После этого матча у обоих команд по 41 очку, но у сумчан 11 побед при 19 поражений, а у мариупольцев – 13 побед и 15 поражений. Это пятое и шестое места.