В Сумах прошел снежный забег Сегодня, 24 февраля, в Сумах прошел Snowman Run 2019 от Race Projrct.

Около 40 бегунов из Сум, области, других городов Украины и даже несколько иностранцев (студенты СумГУ) бегали 5 и 10 км по заснеженной трассе на Басах.

Победители и призеры:

5 км, мужчины

1. Сергиенко Владимир (Сумы) – 21:46

2. Геннадий Островский (Сумы) – 21:48

3. Михаил Рубан (Харьков) – 22:10

5 км, женщины

1. Оксана Усова (Сумы) – 27:19

2. Алина Шандыба (Ахтырка) – 29:46

3. Виктория Сема (Сумы) – 34:20

10 км, мужчины

1. Вадим Гарбуз (Тростянец) – 36:44

2. Алексей Меденцов (Сумы) – 40:55

3. Роман Павленко (Сумы) – 42:04

10 км, женщины

1. Светлана Маковоз (Сумы) – 46:44

2. Марина Жила (Харьков) – 47:28

3. Татьяна Анпилогова (Первомайский) – 49:10