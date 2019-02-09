В Сумах прошел снежный забег

Около 40 бегунов из Сум, области, других городов Украины и даже несколько иностранцев (студенты СумГУ) бегали 5 и 10 км по заснеженной трассе на Басах.
Победители и призеры:
5 км, мужчины
1. Сергиенко Владимир (Сумы) – 21:46
2. Геннадий Островский (Сумы) – 21:48
3. Михаил Рубан (Харьков) – 22:10
5 км, женщины
1. Оксана Усова (Сумы) – 27:19
2. Алина Шандыба (Ахтырка) – 29:46
3. Виктория Сема (Сумы) – 34:20
10 км, мужчины
1. Вадим Гарбуз (Тростянец) – 36:44
2. Алексей Меденцов (Сумы) – 40:55
3. Роман Павленко (Сумы) – 42:04
10 км, женщины
1. Светлана Маковоз (Сумы) – 46:44
2. Марина Жила (Харьков) – 47:28
3. Татьяна Анпилогова (Первомайский) – 49:10
На чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении украинцы выиграли семь медалей - четыре золотые и три серебряные....
Сборная Украины стала второй в общей медальной таблице на юниорском чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении, который прошел...
10 февраля в во французском Льевене прошли соревнования Meeting de Liévin 2019 по легкой атлетике....
Утвержден состав команды для участия в чемпионате Европы-2019 в помещении....
Сегодня, 9 февраля, в Сумах завершился чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....