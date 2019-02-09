Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:33405

В Сумах прошел снежный забег

Сегодня, 24 февраля, в Сумах прошел Snowman Run 2019 от Race Projrct.

Фото UA:СУМИ

Около 40 бегунов из Сум, области, других городов Украины и даже несколько иностранцев (студенты СумГУ) бегали 5 и 10 км по заснеженной трассе на Басах.

Победители и призеры:

5 км, мужчины

1. Сергиенко Владимир (Сумы) – 21:46

2. Геннадий Островский (Сумы) – 21:48

3. Михаил Рубан (Харьков) – 22:10

5 км, женщины

1. Оксана Усова (Сумы) – 27:19

2. Алина Шандыба (Ахтырка) – 29:46

3. Виктория Сема (Сумы) – 34:20

10 км, мужчины

1. Вадим Гарбуз (Тростянец) – 36:44

2. Алексей Меденцов (Сумы) – 40:55

3. Роман Павленко (Сумы) – 42:04

10 км, женщины

1. Светлана Маковоз (Сумы) – 46:44

2. Марина Жила (Харьков) – 47:28

3. Татьяна Анпилогова (Первомайский) – 49:10

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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