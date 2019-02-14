Роменские футзалисты проиграли лидеру

Роменский «Рятувальник» потерпел поражение от местной команды «Виза-Вторма» со счетом 0:6.
«Спасатели» остались на шестом месте с 17 очками. До проходного четвертого места 2 очка.
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