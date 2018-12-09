Сумские каратисты отличились в Харькове 23-24 февраля прошел международный турнир по каратэ «Kharkov Open 2019».

В соревнованиях принимали участие 1610 участников из 73 клубов и 7 стран. Среди них спортсмены из двух сумских клубов. Каратисты из «Прогресса» завоевали 11 медалей, став в общем зачете девятыми.

Победителями стали:

- Буглак Андрей 18-20 лет -84 кг

- Любимов Дима 9 лет-33 кг

- Скороспешкина Жасмин 6-7 лет фантом

Серебряные медали у:

- Буглака Андрея 18+ лет -84 кг

- Касьянов Даниил 12-13 лет +55 кг

- Забара Валентин 18-20 лет -75 кг

- Скороспешкиной Жасмин 6-7 лет ката

Бронза у:

- Стеценко Егора 18-20 лет -84 кг

- Филатовой Вероники 6-7 лет фантом

- Тищенко Даниила 9 лет +33 кг

- Лазаревой Дариной 9 лет, +30 кг

Также с медалями представители СК «Вадо-кай». У них 2 медали: «золото» Тумакова Валерия 18+ -84 кг и «бронза» Сабадаш Виктории 16-17 лет -59 кг. Они 21-ые среди клубов.