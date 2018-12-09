Сумские каратисты отличились в Харькове

В соревнованиях принимали участие 1610 участников из 73 клубов и 7 стран. Среди них спортсмены из двух сумских клубов. Каратисты из «Прогресса» завоевали 11 медалей, став в общем зачете девятыми.
Победителями стали:
- Буглак Андрей 18-20 лет -84 кг
- Любимов Дима 9 лет-33 кг
- Скороспешкина Жасмин 6-7 лет фантом
Серебряные медали у:
- Буглака Андрея 18+ лет -84 кг
- Касьянов Даниил 12-13 лет +55 кг
- Забара Валентин 18-20 лет -75 кг
- Скороспешкиной Жасмин 6-7 лет ката
Бронза у:
- Стеценко Егора 18-20 лет -84 кг
- Филатовой Вероники 6-7 лет фантом
- Тищенко Даниила 9 лет +33 кг
- Лазаревой Дариной 9 лет, +30 кг
Также с медалями представители СК «Вадо-кай». У них 2 медали: «золото» Тумакова Валерия 18+ -84 кг и «бронза» Сабадаш Виктории 16-17 лет -59 кг. Они 21-ые среди клубов.
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