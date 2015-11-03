Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34242

На сумчан чекає цикл лекцій “Про мистецтво”

«Про Мистецтво» – під такою назвою “Агенція промоції “Суми” пропонує цикл лекцій на мистецьку тематику.

Читати ці лекції будуть виключно митці: не теоретики мистецтвознавці, а діючі практики. Ті, хто живе дещо в іншому світі, ніж звичайні люди – величному, чутливому і крихкому світі образів та мрій – світі мистецтва.

Лекції відбуватимуться щомісяця, кожна лекція буде анонсуватися окремо.

У проекті візьмуть участь художники, що сповідують різні бачення та концепції. Об’єднує їх лише одне – всі вони професіонали своєї справи, які мають право говорити «Про Мистецтво».

Протягом року ви зможете зустрітися:

Лютий – Валерій Вітер (Київ) – український співак і художник, перший голос легендарного ансамблю “Кобза”. Нині це широко відомий митець, чудовий художник – плакатист.

Березень – Михайло Грудій (Суми) – молодий талановитий художник. Здебільшого працює в напрямі декоративного живопису, у стилі неопримітивізм.

Квітень – Михайло Юденков (Суми) – професійний художник, який має оригінальну і добре впізнавану живописну манеру, а також велику кількість персональних виставок.

Травень – Василь Красьоха (Івано-Франківськ) – відомий в Україні та за її межами живописець, чий талант, як кажуть, «не засмічений модною кон’юнктурою». Роботи художника мають неабиякий успіх у глядачів.

Червень – Ірина Гаршина (Суми) – досить оригінальний і підчас епатажний художник з музичною освітою. Виставки були не тільки в Україні та Словенії, а аж у Германії.

Липень – Микола Жулінський (Суми) – талановитий митець і не менш талановитий педагог. Заслужений діяч мистецтв України. Його роботи носять під час філософський характер та зберігаються багато де, навіть у США.

Серпень – Анна Гідора (Київ) – також талановитий митець і педагог. Працює в галузі живопису і ленд-арту. Засновник та куратор Міжнародного LAND-ART-симпозіуму «Простір покордоння».

Вересень – Ігор Швачунов (Суми) – чудовий графік, живописець, аквареліст та фото-художник. Митець не частить з вернісажами, але кожна його виставка представляє професійні, вдумливі твори, які приємно вражають.

Жовтень – Ігор Ройченко (Суми) – професійний фотограф, має титул AFIAP. Фотороботи експонувались у 37-ми міжнародних салонах Європи та Азії. Володар престижних нагород.

Листопад – Ленур Веліляєв (Харків) – роботи цього талановитого живописця зберігаються в музеях, галереях та приватних колекціях багатьох країн світу. Він художник натхнення, яскравих фарб, кольору і форми, ритму і гармонії.

Грудень – Ірина Проценко (Суми) – від її полотен під час неможливо відірвати погляд. В них естетична довершеність поєднана з глибоким змістом. Внутрішній творчій свободі цього художника можна позаздрити.

Общество Искусство Лекции

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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