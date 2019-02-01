Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56313

В Сумах уменьшилось число заболевших ОРВИ

О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в г. Сумы зарегистрировано 1945 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, - доложила она. – Это на 9% меньше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 73% - дети. Среди детского населения заболеваемость уменьшилась на 30%. Школьников заболело 744 человека, это тоже на 9% меньше. Пороговый уровень превышен на 7,3%. Количество госпитализированных за неделю – 52, 73,5 % - это дети. За неделю зарегистрировано 7 случаев заболеваний гриппом. Летальных случаев не было.

Общество ОРВИ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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