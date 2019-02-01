В Сумах уменьшилось число заболевших ОРВИ О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в г. Сумы зарегистрировано 1945 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, - доложила она. – Это на 9% меньше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 73% - дети. Среди детского населения заболеваемость уменьшилась на 30%. Школьников заболело 744 человека, это тоже на 9% меньше. Пороговый уровень превышен на 7,3%. Количество госпитализированных за неделю – 52, 73,5 % - это дети. За неделю зарегистрировано 7 случаев заболеваний гриппом. Летальных случаев не было.