Сумы – вторые в Украине по подписанию деклараций с врачами О ситуации с заключением деклараций с врачами рассказала сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

На сегодняшний день с врачами первичного звена заключено 204 103 декларации, что составляет 76,5% от зарегистрированного в городе населения. Это второе место среди областных центров. Впереди только Винница.