Сумы – вторые в Украине по подписанию деклараций с врачами

На сегодняшний день с врачами первичного звена заключено 204 103 декларации, что составляет 76,5% от зарегистрированного в городе населения. Это второе место среди областных центров. Впереди только Винница.
Созванное мэром Глухова внеочередное заседание сессии, на которое выносилось вопрос изменения статуса Глуховской ЦРБ на коммунальное некоммерческое предприятие «Глуховская городская...
Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г. Сумы заключен 200291 договор на выбор врача, который оказывает первичную...
Об этом сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника здравоохранения Елена Чумаченко....
Согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 января 2019 № 17-р в пределах Сумской области создано 6 госпитальных округов: Сумской,...
В Сумах продолжается кампания по подписанию деклараций с врачами первичного звена....