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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1595 (за предыдущую неделю – 1527) заявлений и сообщений.

Из них 101 (75) с признаками уголовного преступления, из которых раскрыто 37 (21), в том числе 7 фактов телесных повреждений, 2 кражи, 22 факта незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 факта сбыта, и 1 факт незаконного обращения с оружием. К админответственности привлечено 140 (141) граждан.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1527 (1577) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1033 (1194). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 435 (502) админматериалов, из них 7 (12) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 88 (66) протоколов. Раскрыто по горячим следам 12 (8 ) преступлений.

Право Криминогенная обстановка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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