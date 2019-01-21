Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1595 (за предыдущую неделю – 1527) заявлений и сообщений.

Из них 101 (75) с признаками уголовного преступления, из которых раскрыто 37 (21), в том числе 7 фактов телесных повреждений, 2 кражи, 22 факта незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 факта сбыта, и 1 факт незаконного обращения с оружием. К админответственности привлечено 140 (141) граждан.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1527 (1577) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1033 (1194). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 435 (502) админматериалов, из них 7 (12) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 88 (66) протоколов. Раскрыто по горячим следам 12 (8 ) преступлений.