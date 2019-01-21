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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 50 ЧП

На пожарах травмирован один человек. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 43 выезда для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 4 млн 50 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, зимой увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!

Обогревая дом, следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не складывайте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра. При использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Спасатели предостерегают: самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС

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