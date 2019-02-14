Двое жителей Сумщины попали в мошенническую ловушку Жертвами аферистов стали 74-летний дедушка, которому неизвестный «помог» разблокировать карту, и 40-летний мужчина, который пытался через Интернет приобрести топливо.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратился 74-летний местный житель, который сообщил, что с его банковской карточки было снято около 2000 грн.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники использовали «классическую» схему: неизвестный позвонил дедушке, представился работником банка и сообщил, что его банковская карточка заблокирована. А для восстановления доступа к счету нужно выполнить команды, которые будут поступать в смс-сообщениях. Дедушка послушно выполнил все указания, и уже через несколько минут его счету исчезли 1924 гривен.

В тот же день, через несколько часов после этого сообщения, в отдел полиции обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что мошенники выманили у него немалую сумму денежных средств.

Как пояснил заявитель, около недели назад ему позвонил представитель одной из фирм, занимающейся продажей дизельного топлива, и предложил купить топливо по сниженной цене. Поскольку он занимается грузовыми перевозками, то такое предложение показалось ему очень выгодным. Он перечислил средства через отделения одного из банков по указанным реквизитам. Но прошла уже неделя, а горючего он так и не получил. А когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

«По обоим указанным фактам следователями уже открыты уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), - комментирует начальник Конотопского отдела полиции Сергей Семикоп, - и сейчас проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия по установлению лиц злоумышленников и их местонахождение».

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с призывом быть более осмотрительными и менее доверчивыми незнакомыми телефонным собеседникам, тщательно проверять всю полученную от них информацию, и тем более не перечислять средства на чужие банковские карточки за еще не полученный заказанный товар, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.