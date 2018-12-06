В сумских больницах продолжаются ремонты

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (текущий ремонт лестничных клеток главного корпуса, текущий ремонт палаты хирургического отделения и помещения поликлиники), КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» СГС (проводятся текущие ремонты кабинетов ), в КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» СГС (начат ремонт лифта в амбулатории №2 по ул. Привокзальной, 3а), сообщает отдел здравоохранения Сумского городского совета.
Информацию о проведении ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях города за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Об этом сообщил начальник управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолий Ворожко....