В сумских больницах продолжаются ремонты О ремонтах в лечебно-профилактических учреждения города сообщили в горотделе здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (текущий ремонт лестничных клеток главного корпуса, текущий ремонт палаты хирургического отделения и помещения поликлиники), КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» СГС (проводятся текущие ремонты кабинетов ), в КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» СГС (начат ремонт лифта в амбулатории №2 по ул. Привокзальной, 3а), сообщает отдел здравоохранения Сумского городского совета.