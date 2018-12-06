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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В сумских больницах продолжаются ремонты

О ремонтах в лечебно-профилактических учреждения города сообщили в горотделе здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (текущий ремонт лестничных клеток главного корпуса, текущий ремонт палаты хирургического отделения и помещения поликлиники), КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» СГС (проводятся текущие ремонты кабинетов ), в КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» СГС (начат ремонт лифта в амбулатории №2 по ул. Привокзальной, 3а), сообщает отдел здравоохранения Сумского городского совета.

Общество Ремонт больниц

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