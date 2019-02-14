Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19576

Сумские патрульные остановили пьяную женщину за рулем

Патрулируя улицу Ковпака, стражи порядка заметили легковушку Daewoo Matiz, которая двигалась с нарушением ПДД.

За рулем находилась 30-летняя женщина. Общаясь с сумчанкой, патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Сама женщина этого даже не отрицала. Гражданка сообщила инспекторам, что действительно выпила литр пива, отдыхая с подругами, а потом села за руль.

Результат освидетельствования на состояние опьянения зафиксировал у нее 1,46 промилле алкоголя, что более чем 7 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на нее административный материал по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили ее от управления.

Право Пьяный за рулем

По тематике

Сегодня 10:55

На Сумщине пьяный водитель пытался «откупиться» от полицейских

Водитель «Ланоса» попытался избежать административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, предложив работником роменской полиции шесть тысяч гривен....

В Сумах пьяный водитель спровоцировал ДТП
Вчера 07:13

В Сумах пьяный водитель спровоцировал ДТП

ДТП произошло 22 февраля, около 23 часов, на перекрестке улиц Харьковской, Героев Сумщины и Покровской площади....

Сумские копы оперативно нашли водителя, совершившего и оставившего место ДТП
21.02.2019 11:00

Сумские копы оперативно нашли водителя, совершившего и оставившего место ДТП

Около 2 часов ночи экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Ковпака....

20.02.2019 12:04

Патрульные второй раз за месяц остановили сумчанина без прав за рулем под кайфом

Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж патрульных остановил автомобиль Honda Accord, водитель которого нарушил ПДД....

Сумские патрульные остановили мажора под кайфом на BMW
18.02.2019 17:36

Сумские патрульные остановили мажора под кайфом на BMW

Утром 17 февраля на улице Героев Сумщины инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль BMW за нарушение ПДД....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.