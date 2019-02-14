Сумские патрульные остановили пьяную женщину за рулем Патрулируя улицу Ковпака, стражи порядка заметили легковушку Daewoo Matiz, которая двигалась с нарушением ПДД.

За рулем находилась 30-летняя женщина. Общаясь с сумчанкой, патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Сама женщина этого даже не отрицала. Гражданка сообщила инспекторам, что действительно выпила литр пива, отдыхая с подругами, а потом села за руль.

Результат освидетельствования на состояние опьянения зафиксировал у нее 1,46 промилле алкоголя, что более чем 7 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на нее административный материал по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили ее от управления.