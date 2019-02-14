Сумские патрульные остановили пьяную женщину за рулем

За рулем находилась 30-летняя женщина. Общаясь с сумчанкой, патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Сама женщина этого даже не отрицала. Гражданка сообщила инспекторам, что действительно выпила литр пива, отдыхая с подругами, а потом села за руль.
Результат освидетельствования на состояние опьянения зафиксировал у нее 1,46 промилле алкоголя, что более чем 7 раз превышает допустимую норму.
Патрульные составили на нее административный материал по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили ее от управления.
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