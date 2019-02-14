Шосткинские хоккеисты стали вторыми в Минске 22-24 февраля в Минске проходил традиционный международный турнир «Открытый кубок столицы» памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.А.Жмакина по индорхоккею среди юношей и девушек.

Игры проходили в здании Велодрома МКСК «Минск-арена». В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд девушек и 10 дружин юношей 2003-2004 гг.р. из Беларуси, Литвы, России и Украины.

По итогам группового этапа команды распределились в матчи за места. В игре за бронзу у юношей встретились СДЮШОР ХК «Минск» и Сборная Винницкой области. Украинцы здесь были сильнее - хозяева турнира проиграли со счетом 3:1. У девушек за 3-е место сразились СДЮШОР «Динамо» г.Сумы и СДЮШОР ХК «Минск». По ходу матча обе команды сражались на равных. Но минчанки смогли в конце забить 2 решающих мяча - 6:4.

В основное время финал у девушек между СДЮШОР-18 г.Екатеринбург и СШОР по игровым видам спорта г.Щелково завершился вничью - 2:2. В серии буллитов команде из Свердловска повезло больше. В финале у юношей встретились КДЮСШ «Барса» г.Шостка и СШОР по игровым видам спорта г.Щелково. Последние были намного сильнее - матч завершился со счетом 1:12.

Итоговое расположение команд:

Юноши

1. СШОР по игровым видам спорта г.Щелково

2. КДЮСШ Барса г.Шостка

3. Сборная Винницкой области

4. СДЮШОР ХК Минск

5. СДЮШОР Динамо г.Сумы

6. Старт Бердичевский р-н

7. СДЮШОР Замосточье

8. Москва

9. Ардас

10. СДЮШОР Неман г.Гродно

Девушки:

1. СШОР по игровым видам спорта г.Щелково

2. СДЮШОР-18 г.Екатеринбург

3. СДЮШОР ХК Минск

4. СДЮШОР Динамо г.Сумы

5. СДЮШОР Темп г.Орша

6. СДЮШОР Смолевичи

7. ДЮСШ Колосок г.Борисполь

8. Юность Москвы/Спартак