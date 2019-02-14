Шосткинские хоккеисты стали вторыми в Минске

Игры проходили в здании Велодрома МКСК «Минск-арена». В этом году в соревнованиях приняли участие 8 команд девушек и 10 дружин юношей 2003-2004 гг.р. из Беларуси, Литвы, России и Украины.
По итогам группового этапа команды распределились в матчи за места. В игре за бронзу у юношей встретились СДЮШОР ХК «Минск» и Сборная Винницкой области. Украинцы здесь были сильнее - хозяева турнира проиграли со счетом 3:1. У девушек за 3-е место сразились СДЮШОР «Динамо» г.Сумы и СДЮШОР ХК «Минск». По ходу матча обе команды сражались на равных. Но минчанки смогли в конце забить 2 решающих мяча - 6:4.
В основное время финал у девушек между СДЮШОР-18 г.Екатеринбург и СШОР по игровым видам спорта г.Щелково завершился вничью - 2:2. В серии буллитов команде из Свердловска повезло больше. В финале у юношей встретились КДЮСШ «Барса» г.Шостка и СШОР по игровым видам спорта г.Щелково. Последние были намного сильнее - матч завершился со счетом 1:12.
Итоговое расположение команд:
Юноши
1. СШОР по игровым видам спорта г.Щелково
2. КДЮСШ Барса г.Шостка
3. Сборная Винницкой области
4. СДЮШОР ХК Минск
5. СДЮШОР Динамо г.Сумы
6. Старт Бердичевский р-н
7. СДЮШОР Замосточье
8. Москва
9. Ардас
10. СДЮШОР Неман г.Гродно
Девушки:
1. СШОР по игровым видам спорта г.Щелково
2. СДЮШОР-18 г.Екатеринбург
3. СДЮШОР ХК Минск
4. СДЮШОР Динамо г.Сумы
5. СДЮШОР Темп г.Орша
6. СДЮШОР Смолевичи
7. ДЮСШ Колосок г.Борисполь
8. Юность Москвы/Спартак
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