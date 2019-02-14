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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55275

На Сумщине пьяный водитель пытался «откупиться» от полицейских

Водитель «Ланоса» попытался избежать административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, предложив работником роменской полиции шесть тысяч гривен.

Около девяти утра в дежурную часть обратились местные жители с сообщением о том, что по улицам города ездит легковушка марки «Ланос» черного цвета, водитель которого находится в явно неадекватном состоянии, поскольку пренебрегает не только правилам дорожного движения, но и просто здравым смыслом, и его поведение несет серьезную угрозу жизни и здоровью окружающих людей.

Инспекторы сектора быстрого реагирования Роменского отдела полиции, которые несли службу по обеспечению правопорядка на улицах города, увидев указанное авто, остановили его для проверки. Во время профилактической беседы с 36-летним водителем, который оказался местным жителем, выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители приняли решение о направлении мужчины на соответствующее медицинское обследование и о составлении административного протокола за нарушение требований ст. 130 КУоАП.

Чтобы избежать ответственности, нетрезвый мужчина предложил полицейским деньги, 6000 гривен, в качестве «откупной». Однако реакция со стороны полицейских для него оказалась более чем неожиданной: инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группу полиции, которая зафиксировала факт предложения неправомерной выгоды.

Сейчас следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Теперь водителю придется отвечать за нарушение сразу двух норм действующего законодательства. И если вождение в нетрезвом состоянии обойдется ему в уплату большого штрафа, то предоставление неправомерной выгоды должностному лицу может стоить ему до лишения свободы сроком до 4 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Пьяный за рулем Ромны

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