Мэр Тростянца уже 14 лет у власти Сегодня, 25 февраля, коллектив Тростянецкой городского совета поздравил своего руководителя, главу Тростянецкой городской громады Юрия Бову с 14-й годовщиной работы на посту городского головы.

Коллеги пожелали Юрию Анатольевичу здоровья, реализации новых идей и замыслов на благо развития Тростянецкой громады, неизменных успехов во всех добрых делах, семейного благополучия! А еще - бодрости духа, улыбок фортуны, надежных друзей и обычного человеческого счастья!

- 23 февраля 2005 года я был избран на должность городского головы Тростянца. Я хочу поблагодарить каждому, кто был все это время рядом, кто помогал, поддерживал и разделял всю работу все это время! За эти годы мы с командой единомышленников изменили до неузнаваемости Тростянец. Город стал другим: по чистоте, привлекательности, комфорту, развитию и энергетике! Теперь Тростянец - объединенная громада! Поэтому приглашаю в команду неравнодушных и талантливых людей! Впереди - много работы! - отметил Юрий Бова.