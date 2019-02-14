Мэр Тростянца уже 14 лет у власти

Коллеги пожелали Юрию Анатольевичу здоровья, реализации новых идей и замыслов на благо развития Тростянецкой громады, неизменных успехов во всех добрых делах, семейного благополучия! А еще - бодрости духа, улыбок фортуны, надежных друзей и обычного человеческого счастья!
- 23 февраля 2005 года я был избран на должность городского головы Тростянца. Я хочу поблагодарить каждому, кто был все это время рядом, кто помогал, поддерживал и разделял всю работу все это время! За эти годы мы с командой единомышленников изменили до неузнаваемости Тростянец. Город стал другим: по чистоте, привлекательности, комфорту, развитию и энергетике! Теперь Тростянец - объединенная громада! Поэтому приглашаю в команду неравнодушных и талантливых людей! Впереди - много работы! - отметил Юрий Бова.
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