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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03170

Мэр Тростянца уже 14 лет у власти

Сегодня, 25 февраля, коллектив Тростянецкой городского совета поздравил своего руководителя, главу Тростянецкой городской громады Юрия Бову с 14-й годовщиной работы на посту городского головы.

Коллеги пожелали Юрию Анатольевичу здоровья, реализации новых идей и замыслов на благо развития Тростянецкой громады, неизменных успехов во всех добрых делах, семейного благополучия! А еще - бодрости духа, улыбок фортуны, надежных друзей и обычного человеческого счастья!

- 23 февраля 2005 года я был избран на должность городского головы Тростянца. Я хочу поблагодарить каждому, кто был все это время рядом, кто помогал, поддерживал и разделял всю работу все это время! За эти годы мы с командой единомышленников изменили до неузнаваемости Тростянец. Город стал другим: по чистоте, привлекательности, комфорту, развитию и энергетике! Теперь Тростянец - объединенная громада! Поэтому приглашаю в команду неравнодушных и талантливых людей! Впереди - много работы! - отметил Юрий Бова.

Политика Тростянец Юрий Бова

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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