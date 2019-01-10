Сумские власти снова будут писать письма по бумажному переезду областных учреждений из города Первый заммэра Сум Владимир Войтенко дал поручение начальнику правового управления Олегу Чайченко подготовить повторные обращения в правоохранительные органы и к народным депутатам от Сумщины по перерегистрации учреждений, предприятий, учреждений областной коммунальной собственности, расположенных в Сумах.

Обращаясь к начальнику правового управления сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании, Владимир Войтенко поинтересовался тем, какие сейчас меры принимаются, чтобы решить вопрос перерегистрации предприятий из города в районы области.

На это Олег Чайченко сообщил, что каждое юридическое лицо имеет право изменить место своего расположения, но в таком случае изменение места нахождения предусматривает изменение места фактического осуществления деятельности или изменении места нахождения органа управления.

«Но во всех случаях, когда перерегистрировали коммунальные предприятия Сумского облсовета из областного центра в районы области, все они оставили место нахождения в Сумах, так же как остался здесь и орган управления. То есть в государственный реестр были предоставлены недостоверные данные», - отметил начальник правового управления.

Владимир Войтенко отметил, что к числу ответственных лиц также относятся и руководители коммунальных предприятий Сумского облсовета, которые поставили свои подписи в документах за перерегистрацию этих учреждений не по месту фактического расположения.

«Всех их нужно знать и рассказывать о них в СМИ. А вместе с тем надо не прекращать решать проблему перерегистрацию предприятий. Поэтому готовьте в очередной раз обращение в правоохранительные органы, к народным депутатам от Сум Медунице и Сугоняко, чтобы они нашли рычаги влияния на тех, кто нарушает закон и своими действиями наносит ущерб городу», - подытожил чиновник.