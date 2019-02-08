Сумчанам покажуть «Метафору буття» 26 лютого Сумська міська галерея запрошує на відкриття виставки художника Валерія Вітра під назвою «Метафора буття».

Валерій Вітер – український співак і художник, перший голос легендарного ансамблю "Кобза". Нині це широко відомий митець, якого добре знає не тільки Україна, а й світ, особливо Франція, Фінляндія, Британія, Канада. Там картини Валерія прикрашають музеї, галереї та приватні колекції.

У Сумській міській галереї митець представить свій вернісаж, що складається з плакатів.

Офіційне відкриття о 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27.

Вхід вільний.