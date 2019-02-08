Сумчанам покажуть «Метафору буття»

Валерій Вітер – український співак і художник, перший голос легендарного ансамблю "Кобза". Нині це широко відомий митець, якого добре знає не тільки Україна, а й світ, особливо Франція, Фінляндія, Британія, Канада. Там картини Валерія прикрашають музеї, галереї та приватні колекції.
У Сумській міській галереї митець представить свій вернісаж, що складається з плакатів.
Офіційне відкриття о 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27.
Вхід вільний.
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