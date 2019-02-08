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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17120

Сумчанам покажуть «Метафору буття»

26 лютого Сумська міська галерея запрошує на відкриття виставки художника Валерія Вітра під назвою «Метафора буття».

Валерій Вітер – український співак і художник, перший голос легендарного ансамблю "Кобза". Нині це широко відомий митець, якого добре знає не тільки Україна, а й світ, особливо Франція, Фінляндія, Британія, Канада. Там картини Валерія прикрашають музеї, галереї та приватні колекції.

У Сумській міській галереї митець представить свій вернісаж, що складається з плакатів.

Офіційне відкриття о 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27.

Вхід вільний.

Досуг Выставка

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