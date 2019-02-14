В Сумах пожарные ликвидировали возгорание электрораспределительного щитка 24 февраля в 15:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на ул. Олександра Олеся областного центра.

Звонили жители, которые почувствовали запах дыма и увидели возгорание электрораспределительного щитка на первом этаже. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Своевременное обнаружение очага возгорания позволило пожарным быстро его обуздать первичными средствами пожаротушения - огнетушителями. В 15:23 они предотвратили дальнейшее распространение огня на проводку и другое электрооборудование, а уже в 15:24 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.