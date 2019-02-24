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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Первая религиозная община УПЦ МП на Сумщине перешла в ПЦУ

23 февраля община села Андрияшевка Роменского района провела собрание по переходу в Православную церковь Украины.

Проголосовали единогласно за объединение в единую Православную Церковь.

На собрании присутствовали глава сельсовета, местный фермер, который вместе с селянами построили в селе храм в честь святого Архистратига Божия Михаила, местные депутаты и жители села. От Сумской епархии ПЦУ на собрании присутствовал благочинный Раменского благочиния митрофорный протоиерей Игорь Васька. От УПЦ МП иеромонах, настоятель храма и другие представители.

После собрания состоялось чествование Героев Небесной Сотни с выполнением патриотических песен и воспоминаний участников тех событий и участников АТО, сообщает Сумская епархия ПЦУ.

Общество ПЦУ

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