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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28293

Сумщина готова к весеннему паводку

В области разработаны конкретные карты угрозы подтоплений и разосланы всем местным комиссиям ТЭБ и ЧС.

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник Сумского областного управления водных ресурсов Алексей Гордийко.

По словам и.о. директора Департамента гражданской защиты населения Татьяны Коськовой, в районы и города области был направлен сводный перечень возможной паводковой обстановки с конкретным указанием районов, территорий, населенных пунктов, даже отдельных улиц и домов, в том числе и по городам областного подчинения , где в случае интенсивного таяния снега может нарушиться жизнеобеспечения населения.

«На сегодня, согласно прогнозам гидрометеорологов, таяния снега при существующих условиях не будет превышать нормируемые показатели. Но мы все равно готовимся к возникновению паводков в области, ведь имеем опыт прошлого года, когда опасность пришла очень неожиданно», - говорила чиновник, имея в виду подтопления города Ахтырка.

Ахтырский городской голова Игорь Алексеев отметил, что в городе проведена значительная работа, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация. Но вместе с этим вызывает беспокойство то, что до сих пор не проведены работы по гидросооружению, из-за которого Ахтырка испытала проблемы в прошлом году. Там до сих пор не снижен уровень воды.

«Это надо делать немедленно, ведь прошлый год нам показал, что из-за этого гидросооружения, а именно из-за прорыва дамбы на территории Чернетчинской ОТГ произошло подтопление Ахтырки», - подчеркнул Игорь Алексеев.

Чернетчинский сельский голова Роман Бублик сообщил, что сейчас эта гидросооружение уже находится на балансе громады, и работы будут выполнены в ближайшее время, в частности, понижение уровня воды будет происходить уже завтра.

Общество Паводок Подтопление

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