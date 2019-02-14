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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00341

На Сумщине горела дача

В Конотопском районе спасатели ликвидировали пожар дачного дома.

24 февраля в 19:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома в с. Лисогубовка Конотопского района. Обнаружили возгорание водители, проезжавшие по автодороге, которая находилась в 20 м от дачи. На тушение направили отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра и добровольную пожарную команду агропредприятия с с.Питомник.

По прибытии было установлено, что огонь охватил дачный дом общей площадью 24 кв. м. В 19:39 совместными усилиями пожарные локализовали пожар, а в 20:03 полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники добровольной пожарной команды.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Конотопский район Пожар

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