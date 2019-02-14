Фейковые продавцы обманули двух жителей Глуховщины Один пытался за 7000 гривен приобрести двигатель, другой - за 2000 гривен заказал наушники.

В дежурную часть Глуховского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 52 летний местный житель. Он пояснил, что в поисках необходимого двигателя наткнулся в интернете на заманчивое предложение и перечислил продавцу 7000 гривен. После нескольких оговоренных дней ожидания заказчик свой товар так и не получил, а все попытки дозвониться до продавца оказались напрасными.

Почти аналогичный случай произошел с другим жителем Глухова, который искал через Всемирную сеть нужные ему наушники. Одно из предложений его удовлетворило, и он заказал у продавца товар, заплатив авансом 2000 гривен. Однако время идет, однако ни товара, ни связи с продавцом и нет.

По обоим фактам следственными открыты уголовные производства по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых устанавливает личность продавцов и их местонахождение.

«Не спешите перечислять деньги незнакомцам, которые предлагают товары через интернет-сайты, - обращается к жителям региона Алексей Борковец вр.и.о. начальника Глуховского отдела полиции. - В том случае, если возникла необходимость покупки именно через Интернет, следует сразу договариваться с продавцами об услуге «наложенный платеж». Это полностью обезопасит заказчика от обмана, поскольку он платит деньги не просто по факту получения товара, но и после проверки технического состояния своего заказа. Однако если продавец настаивает на предоплате - лучше сразу отказаться от сделки, поскольку существует большая вероятность того, что заказчик общается с мошенником, и согласившись на предоплату, рискует потерять деньги. Поэтому следует быть внимательными и осмотрительными, и тогда нашим гражданам не придется быть жертвой аферистов».