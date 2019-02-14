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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50245

На раскрытие кражи роменским полицейским понадобилось меньше суток

Как выяснилось во время поисково-следственных действий, к преступлению оказался причастен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

К работникам роменской полиции с заявлением о краже обратилась жительница райцентра. Женщина рассказала: неизвестные злоумышленники обокрали гараж ее родителей, который находится в одном в сел района. Вор проник в помещение, повредив при этом навесной замок, и вынес сварочный аппарат, две болгарки и инструменты.

«Злоумышленника задержали сотрудники криминальной полиции уже на следующий день, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - Им оказался 38-летний житель города, который уже имеет судимость за совершение краж, более того - в местном суде слушаются дела по совершенным им аналогичным преступлениям. Сам же подозреваемый в краже сознался, говорит, что в тот день просто шел к знакомому и дорогой обратил внимание на этот гараж. Не раздумывая ни минуты, быстро «снял» замок и вынес все, что считал более или менее ценным. Часть похищенного он успел сбыть, а остальные наши сотрудники изъяли и вернули владельцам».

В полиции по факту кражи начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Вору грозит до 6 лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Роменский район

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